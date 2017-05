Die Düsseldorfer gewannen am Sonntag (14.05.17) mit 3:2 (1:1) ein kampfbetontes Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg und vergrößerten den Abstand auf den Relegationsrang auf drei Zähler. Direkt absteigen kann die Fortuna nicht mehr. Beim entscheidenden Treffer erhielten die Fortunen Schützenhilfe: Alexander Madlungs Kopfball nach einer Ecke in der 88. Minute war eigentlich harmlos. Aber Nürnbergs Abdelhamid Sabiri fälschte den Ball mit dem Knie ab, so dass Nürnbergs Torwart Raphael Schäfer in seinem letzten Heimspiel keine Chance hatte.