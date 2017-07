2. Bundesliga

Das 3:0 (2:0) bedeutete einen perfekten Start für den Club, der seinen starken Resultaten aus den Testspielen einen klaren Sieg zum Auftakt in der Liga folgen ließ. Kaiserslautern befindet sich wie im Vorjahr gleich zu Saisonbeginn wieder im unteren Teil der Tabelle.

" Es ist wichtig, dass man gleich einen guten Start hat, sonst ist die Vorbereitung ja nichts wert ", sagte Club-Trainer Michael Köllner und gestand, ein " bisschen erleichtert " zu sein: Der Sieg sei die " Bestätigung unserer starken Vorbereitung, die Dinge, die wir uns erarbeitet haben, konnten wir auf den Platz bringen. "

Torwart Müller leitet Lauterns Niederlage ein

Prägende Figur im Spiel war in der ersten Hälfte Kaiserslauterns Torwart Marius Müller. In der 13. Minute ließ er einen Fernschuss von Mikael Ishak nach vorne abprallen, auf Umwegen kam der Ball zu Nürnbergs Kapitän Hanno Behrens, der den Ball ins rechte Eck schoss. Und nach einem Eckball von Nürnbergs Sebastian Kerk von rechts schubste sich Müller den Ball selbst ins Tor (25.).

Nach der Pause nahm Kevin Möhwald dem Spiel dann die letzte Spannung - sein Rechtsschuss aus 25 Metern rauschte ins linke Eck (54.).

FCN im Derby, FCK gegen Darmstadt