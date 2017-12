Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner kam am 18. Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Nürnberg geht mit 33 Punkten in die Winterpause und liegt damit hinter Fortuna Düsseldorf (34) und Aufsteiger Holstein Kiel (33), der nach dem Spiel am Sonntag beim SV Sandhausen wieder die Spitze übernehmen kann.

Eigentor von Bredlow beschert Lautern den Ausgleich

Stürmer Mikael Ishak (25. Minute) brachte Nürnberg am Samstag (16.12.2017) mit seinem 12. Saisontreffer in Führung, Torhüter Fabian Bredlow (61.) sorgte aber mit einem Eigentor für den Ausgleich. Der "Club" bestreitet sein letztes Spiel des Jahres am Dienstag im Achtelfinale des DFB -Pokals gegen Bundesligist VfL Wolfsburg. Kaiserslautern beendet 2017 mit nur zwei Saisonsiegen und zwölf Punkten als abgeschlagener Letzter.

Nürnberg ging vor 17.800 Zuschauern auf dem Betzenberg durch Ishaks Kopfball nach einer Ecke verdient in Führung. Nach der Pause vergaben Hanno Behrens (49.) und Edgar Salli (55.) sehr gute Chancen auf das 2:0, dann jedoch fälschte Georg Margreitter eine Hereingabe ab und leitete damit Bredlows Eigentor ein.

Nach der Winterpause müssen die Lauterer direkt zum Abstiegsduell bei Darmstadt 98 antreten (24.01.2018). Der "Club" empfängt schon einen Tag zuvor Regensburg.