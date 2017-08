Der Niederländer traf am Montag (28.08.17) im Duell der ehemaligen Bundesligisten gegen Eintracht Braunschweig zum verdienten 1:1 (0:1)-Endstand und rettete den Pfälzern damit zumindest noch den zweiten Saisonpunkt. Zuvor hatte in der 27. Minute Onel Hernandez die Führung der Gäste aus Niedersachsen erzielt.

Während Braunschweig durch den Ausgleich den Sprung auf Tabellenplatz vier verpasste und als Neunter im Mittelfeld verharrt, sind die sieglosen Lauterer weiter Vorletzter.

Verdacht auf Gehirnerschütterung bei Halfar

Eine Woche nach der Wutrede von Trainer Torsten Lieberknecht machten die Braunschweiger zunächst mächtig Dampf und gingen nach feinem Zuspiel des Schweizers Samil Khelifi durch Hernandez in Führung. Der Coach hatte nach dem letzten Heimspiel gegen Aue (1:1) seinem Groll gegen die eigenen Fans und die Medien freien Lauf gelassen.

Vor 20.100 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion kamen die Gastgeber ab der 35. Minute besser ins Spiel. Allerdings mussten sie in der 40. Minute den Ausfall von Kapitän Daniel Halfar verkraften, der wegen Verdachts auf Gehirnerschütterung vom Platz musste. Die Schützlinge von Trainer Norbert Meier offenbarten aber wieder einmal ihre Abschlussschwäche mit nur zwei Treffern in vier Saisonspielen. Dazu gesellte sich Pech. Osayamen Osawe traf in der 50. Minute mit seinem Kopfball nur die Latte.

