Die Bayern mussten sich in ihrem ersten Spiel nach der Winterpause mit einem 0:0 im Verfolgerduell gegen den SV Sandhausen begnügen und liegen als Tabellenvierter fünf Punkte hinter Relegationsplatz drei. Sandhausen belegt mit nur einem Zähler weniger Rang sechs.

"Wir hätten in der ersten Halbzeit in in Führung gehen müssen, das haben wir leider nicht geschafft", sagte Ingolstadts Trainer Stefan Leitl. "Sandhausen hat es sehr gut gemacht, am Ende hat es nicht sollen sein."

Chancen lange Mangelware

Vor 7.575 Zuschauern hatten die Gastgeber in der 14. Minute die erste großer Möglichkeit. Alfredo Morales scheiterte aber aus fünf Metern an SVS-Torwart Marcel Schuhen, der den Ball an den Pfosten lenkte. Im Anschluss lieferten sich beide Teams bis zum Halbzeitpfiff ein Duell auf Augenhöhe ohne nennenswerte Strafraumszenen. Auch im zweiten Durchgang neutralisierten sich die beiden Teams über weite Strecken.