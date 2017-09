Auch in der zweiten Hälfte war eine Ecke der Ausgangspunkt für die Führung der Gastgeber, nach einer Kopfball-Stafette vollendete Wahl per Volley-Flachschuss. Taschtschi hatte jedoch postwendend die richtige Antwort gegen die kurzzeitig unkonzentrierte FCI-Defensive parat. Ingolstadt ging in der Schlussphase hohes Risiko, doch das Duisburger Bollwerk hielt stand.

Der FC Ingolstadt reist am Sonntag zum VfL Bochum, der MSV Duisburg muss schon am Freitag wieder ran. Der Gegner: Holstein Kiel.