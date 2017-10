Den Heidenheimern merkte man an, dass sie sportlich in einer Krise stecken, die sie bis auf den Relegationsplatz geführt hat. Entsprechend defensiv traten sie beim FC Ingolstadt an - bei dem die Saison aber ebenfalls nicht wie gewünscht läuft (Tabellenplatz 13).

Entsprechend verhalten begann die Partie. Erst nach 40 Minuten ging es rund. Erst schoss Christian Träsch aus der Ferne an den Pfosten (42.). Und kurz darauf verwertete Hauke Wahl eine Flanke per Kopf - allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position (45.).