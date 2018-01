Entscheidung durch Pusch

Vor 10.500 Zuschauern in der Voith-Arena war beiden Teams am Mittwoch (24.01.2018) der Druck der brenzligen Tabellensituation anzumerken, waren sie anfangs doch sehr auf Sicherheit bedacht. Mit fortlaufender Spieldauer wurden die Gäste zwar dominanter, der Kopfball von Braunschweigs Gustav Valsvik nach einem Freistoß landete aber nur an der Latte (26.). Eine Viertelstunde später setzte Hendrick Zuck den Ball von der Kante des Fünfmeterraums am Tor vorbei.

Nach einem Freistoß von Kapitän Marc Schnatterer lenkte dann nach dem Seitenwechsel Thomalla den Ball per Kopf ins Tor (48.). Braunschweig wirkte in der Folge geschockt, Heidenheim dagegen spielte mit der Führung im Rücken befreit auf und kam sorgte mit dem 2:0 von Pusch (85.) kurz vor Schluss für die Entscheidung. Allerdings hätte dieser Treffer wohl gar nicht zählen dürfen, weil der Ball bei der Vorlage von John Verhoek die Auslinie schon mit vollem Umfang überschritten hatte.

Am 20. Spieltag gastiert Heidenheim am Samstag (27.01.2018) beim MSV Duisburg. Eintracht Braunschwieg spielt erneut auswärts - am Sonntag geht die Reise dann nach Aue.