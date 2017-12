Das Team von Trainer Torsten Frings unterlag zum Auftakt des 17. Spieltages am Freitagabend (08.12.2017) im Kellerduell bei Erzgebirge Aue 0:1 (0:1) und wartet bereits seit elf Spieltagen auf einen Sieg. "Das tut weh, aber wir müssen weitermachen" , sagte der enttäuschte Darmstädter Torwart Daniel Heuer Fernandes.

Während Darmstadt die Hinrunde auf dem Relegationsplatz 16 abschließt, verbesserte sich Aue durch seinen sechsten Saisonsieg vorerst auf den zehnten Rang. Cebio Soukou mit seinem zweiten Saisontreffer (35.) ließ Aue nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg durchatmen.

Ein stark verbessertes Aue

Eine Woche nach der 0:4-Pleite im Sachsenderby bei Dynamo Dresden war das Team von Coach Hannes Drews nicht wiederzuerkennen. Vor 6400 Zuschauern bewahrte 98-Torwart Daniel Heuer Fernandes seine Mannschaft in der ersten Viertelstunde dreimal vor einem Rückstand. Gegen Soukou, Dennis Kempe und Albert Bunjaku war der Keeper zur Stelle, ehe er beim zweiten Versuch von Soukou chancenlos war.

Bei starkem Schneetreiben waren die Hausherren auch nach der Pause das tonangebende Team. Frings, der zu Beginn der zweiten Hälfte Stürmer Felix Platte für den enttäuschenden Kevin Großkreutz gebracht hatte, sah wenig Gegenwehr seiner Spieler. Zudem fanden die Hessen kein Mittel gegen die gut gestaffelte Abwehr von Aue.

Zum Beginn der Rückrunde in der kommenden Woche haben die Erzgebirgler am Samstag erneut ein Heimspiel. Dann geht es gegen den 1. FC Heidenheim. Darmstadt muss am Sonntag nochmal auswärts ran. Bei Greuther Fürth müssen sich die Lilien beweisen.