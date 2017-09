Die "Störche" gewannen am 6. Spieltag bei Erzgebirge Aue verdient mit 3:0 (2:0) und übernahmen mindestens bis Samstag die Tabellenspitze. Für Aue war es die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Hannes Drews.

Alexander Mühling (15.) und der überragende Marvin Ducksch (41./77.) schossen Kiel zum fünften Pflichtspielsieg in Folge, Duksch übernahm mit jetzt fünf Treffern zudem die Spitze der Torjägerliste. Die zuvor in drei Spielen unbesiegten Auer bleiben mit sieben Punkten dagegen im Mittelfeld der Tabelle.

Kiel von Beginn an die bessere Mannschaft

"Wir haben heute zu null gespielt, das macht mich glücklicher als die Tabellenführung", sagte Kiels Doppel-Torschütze Duksch. "Kiel hat das sehr, sehr gut gemacht. Das Entscheidende war heute bei uns, dass wir nicht über die Mentalität verfügt haben", meinte Aue-Coach Drews.

Vor 10.000 Zuschauern im Erzgebirge bestimmte Kiel von Anfang an das Geschehen. Mühling hatte schon in der 3. Minute die Führung auf dem Fuß, ehe er wenig später mit einem platzierten Rechtsschuss erfolgreich war. Kurz vor der Pause erhöhte Ducksch per Dropkick zum verdienten 2:0.