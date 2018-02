Lauterns Trainer Michael Frontzeck fand in der Pause die richtigen Worte, sein Team kam deutlich gefährlicher aus der Kabine. In der 56. Minute traf Stipe Vucur per Kopf, doch der Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Vucur gelang nach einer Ecke so nur noch der Anschluss für den FCK (67.).

Lautern gegen Union, Aue in Sandhausen

Kaiserslautern erwartet am Freitag (02.03.18) jetzt Union Berlin, Aue tritt einen Tag später beim SV Sandhausen an.