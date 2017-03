Erzgebirge Aue - FC St. Pauli 1:0

Nicky Adler traf beim 1:0 (1:0)-Erfolg per Fallrückzieher (28.) zum Tor des Tages. Aue verließ durch den sechsten Saisonsieg zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze, St. Pauli fiel hingegen auf den Relegationsrang zurück. Die Gastgeber, die nun seit vier Spielen ohne Niederlage sind, waren in einer intensiven Begegnung in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft.

Ein Freistoß von Mario Kvesic (14.) verfehlte sein Ziel nur knapp. Dann kam der große Auftritt von Adler, der Gäste-Schlussmann Philipp Heerwagen keine Chance ließ.