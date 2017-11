Arminia Bielefeld hat sich durch einen Last-Minute-Treffer von Andreas Voglsammer einen Punkt im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue gesichtert (90.+1 Minute). Mario Kvesic hatte Aue am Sonntag (05.11.2017) zuvor per Elfmeter in Führung gebracht (45.).

Schwacher Start

Die ersten 45 Minuten waren von vielen Ballverlusten und wenigen Torszenen auf beiden Seiten gekennzeichnet. Bis zum ersten richtigen Aufreger mussten die Zuschauer auf der Baustelle Aue-Stadion bis kurz vor dem Halbzeitpfiff warten. Einen Freistoß von Mario Kvesic spielte Bielefelds Julian Börner im Strafraum klar mit der Hand - Kvesic verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (45.).