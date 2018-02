Mehr Chancen für die Gastgeber

Ken Reichel schoss die Gastgeber in der 16. Spielminute mit seinem ersten Saisontor zum Sieg. Der Kapitän traf nach Vorlage von Jan Hochscheidt mit seinem starken linken Fuß. In der 89. Minute hatte Sebastian Polter für Eisern Union die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber am gut reagierenden Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic.

Die zuletzt immer wieder strauchelnde Eintracht startete stark, war wacher und entschlossener in den Zweikämpfen. Union kam vor dem Pausenpfiff durch Kapitän Steven Skrzybski (38.) und Kristian Pedersen (45.) zur Ausgleichschance, doch die Mehrzahl der Gelegenheiten gehörte den Gastgebern.

Union jetzt gegen Sandhausen

Wenn die Unioner trotz dieses Rückschlags noch etwas mit dem Aufstieg zu haben wollen, müssen sie sich am nächsten Samstag (24.02.18) gegen den direkten Konkurrenten SV Sandhausen ganz anders präsentieren. Braunschweig hat zeitgleich die Chance, bei Greuther Fürth den Abstand nach unten zu vergrößern.