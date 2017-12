Die Rheinländer setzten sich im letzten Spiel vor der Winterpause mit 1:0 (1:0) bei Eintracht Braunschweig durch, feierten den ersten Sieg in der 2. Liga seit knapp zwei Monaten und übernahmen zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung. Der erst 19-jährige Kroate Davor Lovren, Bruder von Liverpool-Star Dejan Lovren, erzielte am Freitag (15.12.2017) mit einem sehenswerten Lupfer den Treffer des Tages (9. Minute).

"Wir gehen mit einem tollen Gefühl in die Winterpause" , sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel bei "Sky". "In Braunschweig ist es wahrlich nicht einfach. In der ersten Halbzeit haben wir sehr überzeugend gespielt, am Ende hatten wir das Glück des Tüchtigen."

Düsseldorf kontrolliert ersten Durchgang

Die Düsseldorfer kontrollierten vor 19.725 Zuschauern über weite Strecken den ersten Durchgang und erzeugten wie beim Führungstreffer durch schnelle Gegenstöße die meiste Gefahr.