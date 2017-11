Braunschweig verdiente sich die Führung im Anschluss, weil die Niedersachsen das bessere Team waren. Nach einer halben Stunde traf dann aber Marvin Mehlem mit dem ersten Angriff nach einer schönen Einzelleistung zum Ausgleich (30.).

Darmstadt legt nach der Pause nach

Und kurz nach der Pause kam es noch schlimmer für die Eintracht. Wilson Kamavuaka nickte eine Flanke per Aufsetzer ein (52.) - der Spielverlauf war mehr oder weniger auf den Kopf gestellt. Doch das war noch nicht das Ende, denn der kurz zuvor eingewechselte Patrick Schönfeld erzielte in der Nachspielzeit per Abstauber den erneuten Ausgleich (90.+2).

Braunschweig und Darmstadt versinken nach dem Remis weiter im Mittelfeld der zweiten Liga und verlieren die Spitze immer mehr aus den Augen.

Eintracht Braunschweig reist nach der Länderspielpause zu Arminia Bielefeld. Darmstadt 98 empfängt den SV Sandhausen.