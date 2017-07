Dresden siegt in letzter Minute gegen Duisburg

Der Aufsteiger unterlag der SG Dynamo Dresden am Sonntag auswärts mit 0:1 (0:0). Das Tor vor 28.520 Zuschauern erzielte der eingewechselte Neuzugang Lucas Röser in der 88. Minute.

Bis dahin hatten auch die Duisburger immer wieder mal für gefährliche Szenen vor dem Tor des Tabellenfünften der vergangenen Saison sorgen können.

Im 15. Duell der beiden Teams gelang Dynamo aber der fünfte Sieg - bei fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Unmittelbar vor dem Abpfiff sah MSV-Profi Lukas Fröde zudem die Gelb-Rote Karte.

Dresden in St. Pauli, Duisburg gegen Bochum

Am kommenden Montag (07.08.2017/20:30 Uhr) muss Dyanmo Dresden nach St. Pauli. Der MSV Duisburg empfängt am bereits am Samstag (05.08.2017/13 Uhr) den VfL Bochum.