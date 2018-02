Die beste Gelegenheit in den ersten 45 Minuten hatte Jahn-Mittelfeldspieler Sargis Adamyan (42.), seinen Drehschuss aus rund zehn Metern parierte Dresdens Torwart Markus Schubert in höchster Not.

Schwung dank Koné

Im zweiten Abschnitt kam Dresden mutiger aus der Kabine. Der zur Pause eingewechselte Moussa Koné (48.) hatte die erste richtige Möglichkeit für die Gastgeber, der Senegalese schoss jedoch knapp links am Tor vorbei.

Auch nach dem Tor von Berko hatte Regensburg weiterhin Probleme, an die Leistung aus der ersten Halbzeit anzuknüpfen. Gegen Ende ließ sich Dresden immer mehr fallen, Regensburg lauerte auf seine Chance zum Ausgleich, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen.

Regenburg jetzt gegen Fortuna

Für den Jahn geht es nun am kommenden Freitag (23.02.18) gegen den Zweitplatzierten Fortuna Düsseldorf weiter. Dresden spielt zeitgleich bei Aufstiegsaspirant Arminia Bielefeld.