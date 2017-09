Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Janos Radoki kamen die Franken unter Interimscoach Mirko Dickhaut bei Dynamo Dresden zu einem schmeichelhaften 1:1 (0:1) und feierten damit am 5. Spieltag ihren ersten Punktgewinn.

Dem Tor von Philipp Hofmann (82. Minute) zum Ausgleich war allerdings ein Handspiel des Angreifers vorausgegangen, das vom Schiedsrichterteam um Martin Thomsen (Kleve) ungeahndet blieb.

"Es war ein intensives Spiel. Wenn man mit null Punkten anreist, hat man wenig Selbstvertrauen. Aber wir haben es uns Minute für Minute erarbeitet" , sagte Dickhaut bei "Sky": "Wenn Dresden das 2:0 gemacht hätte, wäre es aber wohl vorbei gewesen."

Dynamo nutzt beste Chancen nicht

Philip Heise (36.) hatte Dynamo am Freitag (08.09.2017) in der ersten Halbzeit mit einem fulminanten Linksschuss in Führung gebracht. Die Sachsen, die zuletzt zwei Niederlagen in Serie kassiert hatten, vergaben daraufhin allerdings zahlreiche gute Chancen und wurden dafür am Ende bestraft.