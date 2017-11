Der FCK dreht Spiel in den Schlussminuten

Der Traditionsklub gab im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga damit ein Lebenszeichen von sich und erkämpfte seinen zweiten Saisonsieg. Der Tabellenletzte kam durch zwei späte Tore zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg bei Dynamo Dresden und verkürzte den Abstand auf den Relegationsplatz auf nunmehr vier Punkte. Die Dresdner warten damit seit sechs Spielen auf einen Sieg und rutschten als 16. immer tiefer in die Krise.

Dresden dominiert in der ersten Hälfte

Lucas Röser brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. In der 85. Minute glich Stipe Vucur für die Pfälzer aus, ehe drei Minuten später Lukas Spalvis sogar den Siegtreffer für den FCK erzielte, der nach einer achtwöchigen Verletzungspause erstmals wieder auf seinen Kapitän Daniel Halfar zurückgreifen konnte. "Ich habe der Mannschaft den Abend ziemlich versaut. Mit meinen beiden Fehlern habe ich ihr den Sieg geklaut", sagte Dresden-Kapitän Marco Hartmann selbstkritisch, "es tut mir leid, denn wir haben ordentlich gespielt."