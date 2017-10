Die Serie von Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Liga hält: Die Schanzer holten bei Dynamo Dresden ein 2:2 (2:1) und haben viermal in Folge nicht verloren. Allerdings vergab der FCI einen 2:0-Vorsprung. Marcel Gaus (13.) und Alfredo Morales (23.) trafen vor 28.484 Zuschauern für die Bayern. Peniel Mlapa (30., Foulelfmeter/49.) per Doppelpack glich aus.

Kreuzer lässt sich einfach fallen

Allerdings ging dem Strafstoß eine Schwalbe von Niklas Kreuzer voraus, der sich im Sechzehnmeterraum ohne Fremdberührung fallen ließ. Der Unparteiische fiel darauf herein. Marcel Gaus: "Eine ganz klare Fehlentscheidung." Die Sachsen haben damit in dieser Saison von den fünf Heimspielen nur eins gewinnen können.