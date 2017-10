Dresden erneut ohne Heimspieldreier

Dresden wartet damit weiter auf den zweiten Heimsieg, Braunschweig musste sich am zwölften Spieltag bereits zum siebten Mal mit einem Unentschieden begnügen. Patrick Möschl brachte Dresden mit einem Schuss aus 20 Metern in Führung (12. Minute), Gustav Valsvik antwortete für die Niedersachsen nach der Pause per Kopf (60.).

Dresden mit starkem Start

Die Gastgeber belohnten sich mit dem Führungstreffer für die deutliche Überlegenheit in der Anfangsphase. Erst als sich Dynamo zurückzog, wurde Braunschweig gefährlicher und verpasste durch Özkan Yildirim den möglichen Ausgleich (44.). Auch nach der Pause hatten die Niedersachsen zunächst die besseren Gelegenheiten. Dynamo wurde erst nach dem Ausgleich wieder stärker.