Eine Woche nach dem berauschenden 6:0 gegen Eintracht Braunschweig erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene ein 1:1 (0:0). Für Dresden traf Jannik Müller (63.), Julian Börner (84.) glich für die Arminia aus.

Bielefelder Dank an Heidenheim

Damit beenden die Bielefelder, die im Saisonverlauf schon auf dem letzten Tabellenplatz lagen, die Spielzeit mit 37 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Zwischenzeitlich sah es so aus, als müsste das Team aus Ostwestfalen in die Relegation. Bielefeld lag zurück und 1860 München führte in Heidenheim, doch da die Münchner Löwen noch verloren und die Arminen ausglichen, ist der Ligaverbleib für den DSC Arminia gesichert.