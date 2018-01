Heidenheim machte am Samstag (27.01.2018) von Beginn an Druck und ging durch Maximilian Thiel früh in Führung (4. Minute). Der Ausgleich durch Kevin Wolze per Elfmeter (26.) brachte den FCH nicht aus dem Konzept - im Gegenteil. Bis zur Pause trafen der wieder einmal starke Marc Schnatterer (33.) und Dustin Bomheuer mit einem Eigentor (42.) zur 3:1-Führung für die Gäste.

Nach der Pause zeigten die Duisburger ihre Heimstärke und viel Leidenschaft. Nach dem Anschlusstreffer durch Kevin Wolze (51.) drängten die "Zebras" auf den Ausgleich. Und wurden in der letzten Minute der regulären Spielzeit belohnt. Kingsley Onuegbu drückte einen Querpass aus fünf Metern zum umjubelten Ausgleich (90.) über die Linie.