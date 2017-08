Duisburg erwischte die Bochumer eiskalt: MSV-Stürmer Simon Brandstetter ließ einen Ball im Zweikampf abprallen, Taschtschy jagte den Ball trocken aus 18 Metern über den Innenpfosten ins Tor. In einer intensiv geführten Partie mit harten Zweikämpfen ließ Duisburg die Bochumer Angriffsreihen zunächst kaum zur Entfaltung kommen.

Danilo vergibt Großchance zum Sieg

Im zweiten Durchgang erhöhte Bochum vor 22.893 Zuschauern die Schlagzahl und schnürte den Rivalen in dessen Hälfte ein. VfL-Neuzugang Danilo (66.) zielte aus 18 Metern nur knapp am Tor vorbei. Duisburg kam in dieser Phase nur vereinzelt zu Entlastungsangriffen.

Nach dem Pokal-Wochenende geht es für den VfL dann zum Montagabendspiel (21.08.17) nach Bielefeld. Duisburg reist zwei Tage vorher zum 1. FC Heidenheim.