Nach der Pause sorgte ein übler Zusammenprall für einen gehörigen Schrecken auf beiden Seiten. Düsseldorfs Genki Haraguchi und Philipp Klingmann stießen heftig mit den Köpfen zusammen und mussten direkt ausgewechselt werden.

Wolf hält Strafstoß

Fußballerisch hatte Sandhausen nun Oberwasser, Düsseldorf verlegte sich aufs Verwalten. Und das wäre eine Viertelstunde vor dem Ende fast schief gegangen. Kaan Ayhan spielte nach einer Ecke den Ball mit der Hand - doch der überragende Raphael Wolf hielt den schwach getretenen Strafstoß von Tim Kister (75.).

Im Anschluss vergaben die Sandhäuser weitere dicke Möglichkeiten. Am Ende durfte sich Düsseldorf über einen insgesamt glücklichen Dreier freuen. Pechvogel Kister haderte: "Das tut mir sehr Leid für die Mannschaft. Wir waren heute klar die bessere Mannschaft."

Fortuna weiter vorne

Düsseldorf behauptet mit 43 Punkten die Tabellenführung und hält auch Gegner Sandhausen auf Distanz (31).

Fortuna Düsseldorf reist am kommenden Wochenende in die Hauptstadt und trifft am Samstag (10.02.18) auf Union Berlin. Der SV Sandhausen erwartet am Sonntag Eintracht Braunschweig.