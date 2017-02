Die Niedersachsen gewannen am Sonntag (19.2.2016) mit 2:1 (0:0) in Dresden und halten mit 41 Punkten weiter Kontakt zu Spitzenreiter VfB Suttgart (44 Punkte).

Den 1:0-Führungstreffer erzielte Martin Harnik mit seinem elften Saisontor (64.). Nach dem Ausgleich durch Stefan Kutschke (78.) brachte der eingewechselte Kenan Karaman die Hannoveraner nur zwei Minuten später wieder auf die Siegerstraße. Die Dresdner haben auf Rang sechs nun bereits zehn Punkte Rückstand auf 96.

"Der Aufstieg ist unser Anspruch und dafür zählen in erster Linie Punkte" , sagte Torschütze Harnik nach dem Spiel. "Wenn wir dann noch dominanter auftreten, ist uns das allen recht."

Abwechslungsreiche Partie vor ausverkauftem Haus

Vor 29.820 Zuschauern in der ausverkauften Dynamo-Arena entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie, in der lange Zeit eigentlich nur die Tore fehlten. Die Dresdner Fans hatten beim Abseitstreffer von Kutschke (52.) bereits den Torschrei auf den Lippen.

Bei den Gästen haderte zunächst Harnik mit seiner mangelhaften Chancenverwertung (44. und 52.). Nach der Führung entwickelte sich ein noch flotteres Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Dresden bekommt es kommende Woche Sonntag (26.02.17) mit Erzgebirge Aue zu tun. Jenem Team, dass den Sachsen die bis zum Hannover-Spiel einzige Heimpleite zugefügt hatten. Die 96er empfangen ihrerseits Arminia Bielefeld und können mit einem Heimsieg am Samstag (25.02.17) den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen.