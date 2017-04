Trotz des wohl besten Auswärtsauftritts in der laufenden Saison ist Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 (0:1) bei Dynamo Dresden hinausgekommen und schwebt damit weiter latent in Abstiegsgefahr. Das Remis war für die Sachsen eher schmeichelhaft, denn die Rheinländer waren ihrem Gegner lange Zeit in nahezu allen Belangen überlegen.

Es sollte den Dynamos bereits in der Anfangsphase ihres 100. Heimspiel in der 2. Bundesliga nicht viel gelingen. Die Fortuna agierte mutiger und spielte sich durch Rouven Hennings und Ihlas Bebou gleich gute Einschussmöglichkeiten heraus. Diese Überlegenheit verwandelten die Rheinländer dann auch zur Führung. Christian Gartner schoss eine flache Hereingabe von der linken Seite von Lukas Schmitz zum 1:0 ein. Der Düsseldorfer Mittelfeldspieler hatte dabei allerdings Glück, dass ein Dynamo-Verteidiger den Ball unhaltbar abfälschte.