Bielefeld kommt nun auf 13 Punkte nach sieben Spielen und stellte wieder den Kontakt zur Spitze her. Die Dresdner warten seit dem Auftaktspieltag auf den zweiten Heimsieg und holten bisher insgesamt nur acht Punkte.

Die Dynamos stehen nun am kommenden Sonntag (24.09.17) in Darmstadt schon ordentlich unter Druck. Bielefeld hat am Tag davor den 1. FC Heidenheim zu Gast.