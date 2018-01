Zu diesem Zeitpunkt waren in der Partie noch keine Tore gefallen, beide Fanlager verhielten sich absolut vorbildlich und nahmen den Abbruch der Partie mit viel Verständnis entgegen: Es gab keinerlei Pfiffe, sondern aufmunternden Applaus und Sprechchöre in Richtung des 43-jährigen Lauterer Trainers, der nach Angaben des 1. FC Kaiserslautern via Twitter mit einem Krankenwagen aus dem Stadion gefahren wurde.

"Medizinischer Notfall"

Der Stadionsprecher sprach von einem "medizinischen Notfall" und verkündete um 19.58 Uhr den Abbruch der Begegnung. Schiedsrichter Bastian Dankert aus Rostock hatte wegen der gesundheitlichen Probleme des FCK-Trainers zunächst die Halbzeitpause bei diesem Kellerduell auf unbestimmte Zeit verlängert. Dann brach er die Partie in Absprache mit den Teams ab.