Abgezockte Nürnberger springen auf Rang drei

Zum Abschluss des 10. Spieltages drehte der Club beim nun seit vier Spielen sieglosen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 einen Rückstand in einen 4:3 (1:1)-Sieg und verdrängte Union Berlin vom Relegationsrang. Darmstadt hat die Spitzenplätze vorerst aus den Augen verloren. Vor 17.100 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor trafen Cedric Teuchert (23., 58.), Mikael Ishak (51.) und Tim Leibold (74.) für Nürnberg. Zuvor hatte Yannick Stark (6.) die Lilien in Führung gebracht, Felix Platte (72.) und Eduard Löwen (87., Eigentor) sorgten für die Anschlusstreffer.

Trainer Torsten Frings hatte seine Mannschaft nach dem 0:3 in Ingolstadt auf sechs Positionen umgebaut. Mittelfeldspieler Jan Rosenthal gab nach langer Verletzung sein Saisondebüt, ebenso Keeper Joel Mall, der den verletzten Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes vertrat. Nürnbergs Coach Michael Köllner hatte nach der 1:2-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld drei neue Spieler in der Startformation.

Nürnberg kontert die Lilien aus

Darmstadt war lange die bessere Mannschaft und hatte auch die klareren Möglichkeiten. Tobias Kempe hatte nach Teucherts Ausgleich mit einem Volleyschuss an den Innenpfosten die erneute Führung auf dem Fuß (27.). Doch Nürnberg ließ sich dadurch nicht beeindrucken und kam deutlich frischer aus der Kabine. Mit dem ersten Konter der zweiten Hälfte erzielte Ishak sein siebtes Saisontor und leitete eine äußerst muntere letzte halbe Stunde ein.

Die Lilienfans hatten vor dem Spiel mit einer Choreografie an den Anfang Oktober verstorbenen Manfred Drexler erinnert. Der ehemalige Darmstadt-Spieler war später bei fast 350 Länderspielen Service-Mann der Nationalmannschaft. Mit 19 Punkten hat Nürnberg einen Zähler Vorsprung auf den Vierten Union Berlin. Bundesliga-Absteiger Darmstadt liegt nach dem vierten Spiel in Folge ohne Sieg mit 15 Zählern weiter auf dem achten Rang.