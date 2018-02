Darmstadt 98 kommt nicht aus dem Keller

Den Duisburgern merkte man am Sonntag (04.02.2018) das Selbstbewusstein eines erfolgreichen Teams an. Die "Zebras" legten los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Nach gut einer Viertelstunde war es Ahmet Engin, der diese Überlegenheit nach einem Solo in den ersten Treffer ummünzte (17. Minute).

Nach knapp einer halben Stunde hatte Darmstadt den Schock verdaut und spielte ebenfalls nach vorne. Dong-Won Ji erzielte nach einer Flanke von Kevin Großkreutz den Ausgleich (37.).