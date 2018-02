FCK sendet Lebenszeichen aus Braunschweig

Der abgeschlagene Tabellenletzte zeigte am Sonntag (04.02.2018) im Stadion an der Hamburger Straße in der ersten Hälfte eine engagierte Leistung. Lukas Spalvis traf dabei zweimal - zunächst per Kopf (4. Minute), dann mit einem Flachschuss aus elf Metern (35.).

Eintracht Braunschweig enttäuschte in den ersten 45 Minuten dagegen auf der ganzen Linie. Dem Team von Torsten Lieberknecht, eigentlich als Aufstiegsaspirant in die Saison gegangen, gelang nichts.