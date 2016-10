Der Tabellenführer übernahm von Beginn an das Kommando und erspielte sich in der Anfangsphase auch zwei gute Chancen, die aber vergeben wurden. Erst nach knapp einer halben Stunde kam Fürth besser ins Spiel und agierte auf Augenhöhe. Große Tormöglichkeiten gab es nun nicht mehr.

Platzverweis wegen umgetretener Eckfahne

Kuriose Szene dann in der 30. Minute. Nach einem verloren Zweikampf an der Außenlinie trat Sercan Sararer die Eckfahne aus der Halterung - weil der Fürther Angreifer zuvor schon Gelb gesehen hatte, schickte ihn Schiedsrichter Patrick Ittrich nun mit Gelb-Rot vom Platz. Fürth hatte nun keinen Stürmer mehr auf dem Platz.

Das machte sich nach der Pause dann auch direkt bemerkbar. Die Eintracht spielte sich umgehend eine gute Chance heraus, doch Patrick Schönfeld setzte einen Kopfball aus kurzer Distanz direkt auf Schlussmann Balasz Megyeri (47.). Im Anschluss kam aber erstmal nicht mehr viel. Braunschweig dominierte zwar die Partie, vor dem Tor fiel den Niedersachsen aber nichts mehr ein, auch weil die Fürther defensiv hervorragend standen.

Hernandez trifft zur Führung

Nach einer Stunde war es dann aber doch passiert. Domi Kumbela bediente per Kopf Onel Hernandez, der sich in den Strafraum tankte und den Ball ins Tor schoss (59.). Kurz darauf hätte es für Fürth noch schlimmer kommen können, aber Patrick Schönfeld knallte einen Foulelfmeter an die Latte (67.).

Braunschweig blieb in der Folge das bessere Team und brachte den verdienten Sieg ins Ziel. Die Eintracht bleibt damit natürlich an der Tabellenspitze, Fürth steckt weiter im hinteren Mittelfeld fest.

Heidinger sauer auf Sararer

Fürths Trainer Stefan Ruthenbeck rechnet nun mit dem Schlimmsten. "Es kann sein, dass es irgendwann mal zu Ende ist, so ist das Geschäft" , sagte er, "aber die Mannschaft lebt, steht brutal hinter mir. Ich wäre sehr, sehr traurig, wenn es jetzt zu Ende wäre." Laut Sportdirektor Ramazan Yildirim wird der 44-Jährige zumindest im DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen Bundesligist FSV Mainz 05 noch auf der Bank sitzen. Abwehrspieler Sebastian Heidinger machte Sararer für die Niederlage verantwortlich, die den schwächsten Saisonstart seit 19 Jahren besiegelte. "Das ist einfach Blödheit! Wir haben alles im Griff, dann so eine dumme Aktion..." , sagte er.

Eintracht Braunschweig muss am kommenden Freitag (28.10.16) bei Dynamo Dresden antreten. Greuther Fürth empfängt einen Tag später den 1. FC Kaiserslautern.