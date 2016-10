VfL Bochum - SV Sandhausen 2:2

Lucas Höler (30.) und Tim Knipping (55.) trafen für die Gäste, Tim Hoogland (60.) und Johannes Wurtz (61.) glichen innerhalb von 58 Sekunden aus. Durch das Unentschieden bleibt Bochum mit 13 Punkten auf Rang sieben, Sandhausen hat zehn Zähler auf dem Konto und ist Zehnter.

"Ich bin nicht zufrieden. Wir haben so schlecht Fußball gespielt. Das bin ich nicht gewohnt von meiner Mannschaft" , sagte VfL-Trainer Gertjan Verbeek verärgert.

Sandhausen setzt auf Konter

Vor 13.424 Zuschauern taten sich beide Mannschaften zunächst schwer, zu ihrem Spiel zu finden. Sandhausen überließ den Gastgebern den Spielaufbau und setzte auf Konter. So kamen die Gäste zu einigen guten Möglichkeiten.

Nach dem Führungstreffer des SVS hatte Bochum in Person von Jan Gyamerah (35.) die Chance auf den Ausgleich, dieser scheiterte jedoch an Torwart Marco Knaller. Unmittelbar vor der Pause verpasste es Sandhausen durch einen Lattenkopfball von Jakub Kosecki (45.) das zweite Tor.

Schwerer Fehler von Torhüter Knaller

Im zweiten Durchgang bemühte sich der VfL, die Schlagzahl zu erhöhen. Nach dem 0:2 kam Bochum durch einen haarsträubenden Fehler von Knaller und einen schnellen Gegenangriff wenige Augenblicke nach dem Anschlusstreffer wieder in die Partie. Sandhausen wirkte in der Folge vom Elan des Gegners überrascht und agierte nicht mehr so effizient wie im ersten Abschnitt. Knaller, der beim 1:2 von Hoogland gepatzt hatte, zeigte sich selbstkritisch: "Ich muss mich bei der Mannschaft für meinen Fehler entschuldigen. So stehen wir nur mit einem Punkt da."

Sollten die Sandhäuser die beiden Punkte als verloren betrachten, haben sie am nächsten Samstag (22.10.16) gegen Schlusslicht St. Pauli die Chance zur Wiedergutmachung. Bochum tritt im Montags-Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern an und wird bemüht sein, die Lücke zu den Aufstiegsplätzen nicht zu groß werden zu lassen.