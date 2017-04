Die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek setzte sich gegen die SpVgg Greuther Fürth knapp und etwas schmeichelhaft mit 1:0 (1:0) durch. Mit dem ersten Heimsieg überhaupt gegen die Kleeblätter und nun 37 Punkten schob sich der Revierklub auf einen Mittelfeldplatz.

Nach quälend langen drei Spielen ohne eigenes Tor machte es der VfL Bochum diesmal besser - profitierte dabei allerdings von einem ganz üblen Fehlpass der Fürther. Dieser erreichte Johannes Wurtz, der im Strafraum überlegt quer spielte. Thomas Eisfeldt braucht nur noch einzuschieben (18.).

Fürth zu harmlos

Fürth, das weiterhin auf dem sechsten Platz rangiert, war nicht zwingend genug in der Offensive, um der Begegnung noch eine Wende zu geben.

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Dreier war bei den Bochumern eine gewisse Unsicherheit erkennbar, zumindest der Einsatz stimmte jedoch. Für Fürth war es nach einer zuvor längeren Erfolgsserie die zweite Schlappe in Folge. Ein bisschen war der Mannschaft von Trainer Janos Radoki anzumerken, dass sie in den verbleibenden Spielen weder ins Aufstiegsrennen eingreifen, noch in echte Abstiegsgefahr geraten kann.

sid/dpa/red | Stand: 16.04.2017, 15:20