Holland trifft ins eigene Tor

Lukas Hinterseer (66.) und ein Eigentor von Darmstadts Fabian Holland (69.) sorgten für die ersten beiden Bochumer Tore im neuen Jahr und das erste Erfolgserlebnis nach zuletzt vier Niederlagen in Serie. Die Lilien, die zunächst durch Romain Brégerie (61.) in Fürung gegangen waren, stecken als Tabellensechzehnter. weiter tief im Abstiegskampf. Bochum kletterte durch den Erfolg mit 26 Punkten auf Rang 13, Bundesliga-Absteiger Darmstadt muss mit 22 Zählern immer mehr den Absturz in die Drittklassigkeit befürchten.

14.520 Zuschauer sahen zunächst eine zähe Partie, die erst nach dem Seitenwechsel besser wurde. Nach einer Ecke von Standardspezialist Tobias Kempe brachte Brégerie die bis dahin ungefährlichen Gäste zunächst in Führung. Bochums Kevin Stöger scheiterte mit einem sehenswert getretenen Freistoß am glänzend parierenden Lilien-Torwart Daniel Heuer Fernandes.

Nur wenige Sekunden später glich Hinterseer nach einer schönen Einzelleistung von Stöger mit seinem sechsten Saisontor aus, ehe Holland mit einem Flugkopfball unglücklich aber sehenswert ins eigene Tor traf.

Bochum will ins Mittelfeld

Bochum ist am nächsten Freitag nun zu Gast in Heidenheim - bei einem Sieg wäre zumindest vorerst der Anschluss an das Mittelfeld wieder hergestellt. Darmstadt reist iam Samstag nach Bielefeld.