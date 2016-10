Arminia Bielefeld - Würzburger Kickers 0:1

Das Überraschungsteam von Bernd Hollerbach gewann bei Arminia Bielefeld in einer knappen Partie spät mit 1:0 (0:0). Während sich die Kickers vorübergehend auf den dritten Relegationsrang schoben, bleibt Bielefeld Vorletzter. Nejmeddin Daghfous (82.) sorgte für das Tor des Abends.

Alt entscheidet gegen Klos

Vor 14.102 Zuschauern auf der Alm taten sich die von Hollerbach trainierten Würzburger gegen die defensiv sicher stehenden Bielefelder sichtlich schwer und kamen in der ersten Hälfte kaum zum Abschluss. In der 16. Minute entschied Schiedsrichter Patrick Alt bei einem Sprintduell zwischen Benatelli und Klos auf Stürmerfoul, Fabian Klos wäre allein durch gewesen.

Klos suchte aber überhaupt nicht nach Ausreden: "Wir müssen uns nicht in die Tasche lügen, dass wir hier das Spiel gemacht hätten. Das geht nicht, so wie wir das wieder gehandhabt haben." Der Kapitän weiter: "Am besten üben wir jetzt eine Woche Zweikämpfe. Würzburg hat uns heute gezeigt, wie man eine dreckige Zweitliga-Partie führt."

Zu viele Chancen vergeben

Nach der Pause fanden die Bielefelder zunächst besser ins Spiel und übernahmen die Kontrolle der Partie. Einen Volleyschuss von Florian Hartherz (47.) aus halblinker Position wehrte Robert Wulnikowski schlecht ab, Klos gelang es aber nicht den Ball über die Linie zu drücken.

In der Folge kam die Arminia wiederholt zu guten Chancen, blieben aber letztlich zu ungefährlich - bevor Würzburg eine seiner wenigen Möglichkeiten der zweiten Halbzeit verwandelte.

Jetzt in Düsseldorf

Die Bielefelder stehen nun am nächsten Freitag (21.10.16) bei Fortuna Düsseldorf noch mehr unter Druck. Würzburg kann zeitgleich im Heimspiel gegen Karlsruhe einigermaßen entspannt auftreten und vielleicht sogar Punkte in Richtung Durchmarsch sammeln.