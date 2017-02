Beim 1:1 (0:0) am Sonntag (19.02.17) im Kellerduell hatte es vor allem die zweite Hälfte in sich. Christopher Buchtmann (50.) brachte die Gäste kurz nach der Pause in Führung, Torjäger Fabian Klos (90.+4) gelang in der Nachspielzeit der glückliche Ausgleich. St. Pauli liegt mit 18 Zählern auf Relegationsrang 16, die punktgleichen Bielefelder sind Vorletzter. "Kopf hoch, weiter Gas geben. Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Paulis Torschütze Buchtmann nach der Partie.

Viele Fehlpässe, kaum Torchancen - die 20.426 Zuschauer sahen eine schwache erste Halbzeit. Die Gäste taten zwar etwas mehr für das Spiel, doch gefährlich wurde es nur bei einer Möglichkeit von Aziz Bouhaddouz. Doch der Stürmer scheiterte am gut reagierenden Bielefelder Schlussmann Wolfgang Hesl (16.).

Bielefeld muss jetzt nach Hannover

Buchtmann machte es kurz nach dem Seitenwechsel besser, die Vorarbeit hatte Waldemar Sobota geleistet. Bielefeld fiel auch in der Folge nicht viel ein, offensiv blieb die Arminia trotz aller Bemühungen lange Zeit harmlos. Dann rettete Klos wenigstens einen Zähler.

Als nächstes reisen die Bielefelder am kommenden Samstag (25.02.17) zu Aufstiegsaspirant Hannover 96. St. Pauli hat zwei Tage länger Pause und empfängt zum Montagabendspiel (27.02.17) den ebenfalls abstiegsgefährdeten Karlsruher SC.