Erster Saisonsieg für Bielefeld

Eine knappe Woche nach der Entlassung von Trainer Rüdiger Rehm gewannen die Ostwestfalen gegen den SV Sandhausen verdient mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Andreas Voglsammer (84.),der zwölf Minuten nach seiner Einwechslung zu seinem ersten Saisontreffer kam.

"Das ist ein Highlight, den ersten Saisonsieg mit der Mannschaft zu feiern. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, wir sind eine verschworene Einheit" , sagte ein überglücklicher Rump nach dem Abpfiff bei Sky.

Nach elf Spieltagen bleibt Bielefeld, das sich drei Tage zuvor im DFB -Pokal 1:0 beim Ligarivalen Dynamo Dresden durchgesetzt hatte, mit acht Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sandhausen (13) liegt im Mittelfeld.

Gastgeber über weite Strecken tonangebend

Vor 13.241 Zuschauern waren die Hausherren über weite Strecken die tonangebende Mannschaft, die durch Kapitän Fabian Klos in der 14. Minute auch die erste gute Möglichkeit verbuchte. Die beste Gelegenheit hatten die Gastgeber aber 25 Minuten später, als Manuel Junglas mit einem Foulelfmeter an SVS-Torwart Marco Knaller scheiterte. Knaller hatte den Strafstoß selbst gegen Klos verursacht. Der Sandhäuser Keeper hatte bereits beim Pokalcoup der Kurpfälzer beim Bundesligisten SC Freiburg im Elfmeterschießen (4:3) zwei Schüsse vom Punkt abgewehrt.

Keeper Hesl hält den Sieg fest

Fünf Minuten nach der Pause verwehrte Schiedsrichter Florian Heft (Neuenkirchen) Bielefeld einen weiteren Strafstoß. Nach einem klaren Foul von Daniel Gordon an Klos im Strafraum blieb die Pfeife des Referees stumm. Kurz zuvor war Manuel Prietl am starken Knaller gescheitert. "Joker" Voglsammer sorgte dann aber noch für den verdienten Dreier der Hausherren, den Arminia-Keeper Wolfgang Hesl in den Schlusssekunden mit einer Fußabwehr gegen Jose-Pierre Vunguiduica rettet.