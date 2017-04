Union Berlin hat die Nerven behalten und mit einem Schlussspurt den 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 (1:0) an der Alten Försterei besiegt. Damit bewahren sich die Berliner den Traum vom ersten Aufstieg in die 1. Bundesliga. Der 1. FC Kaiserslautern muss derweil weiter um den Klassenerhalt zittern.

Die Berliner versuchten von der ersten Minute an, Druck aufzubauen und die Pfälzer in Bedrängnis zu bringen. Dieser Mut wurde früh belohnt. Erst scheiterten noch Sebastian Polter und Damir Kreilach noch an der ihrer Ungenauigkeit im Abschluss und an der gegnerischen Abwehr. Nach 13 Minuten bugsierten die Berliner den Ball zur Führung über die Torlinie drücken. Nach einer Hereingabe von Steven Skrzybski von der rechten Seite war Kreilach zur Stelle und traf aus fünf Metern Entfernung ins gegnerische Tor.