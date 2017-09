Union Berlin ist der Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Fünf Tage nach dem furiosen 5:0 beim 1. FC Kaiserslautern siegte der Aufstiegsanwärter mit etwas Glück 2:1 (0:0) bei Erzgebirge Aue und verbesserte sich mit 15 Punkten auf Platz fünf. Die Sachsen, die zuvor zweimal in Folge ohne Gegentor gewonnen hatten, verharren mit 13 Zählern im Mittelfeld.

Die Union-Treffer erzielten Marcel Hartel in der 55. und Sebastian Polter in der 70. Minute, nachdem Aue in den ersten Minuten nach der Pause zunächst das Kommando übernommen hatte. Für die Gastgeber traf Sören Bertram (73.).

Hartel trifft aus dem Nichts

Die Zuschauer hatten zuvor eine ereignisarme erste Hälfe erlebt. Aue vergab in der 38. Minute eine gute Möglichkeit durch Torjäger Pascal Köpke, die Gäste hatten eine nennenswerte Chance durch Steven Skrzybski (20.). Nach der Pause war zunächst Aue am Drücker, ehe Hartel praktisch aus dem Nichts zuschlug. Aue wehrte sich anschließend nach Kräften gegen die drohende Niederlage, Union brachte das Ergebnis aber im Stile eine Spitzenmannschaft über die Zeit.

Aue muss am nächsten Spieltag beim Schlusslicht Fürth antreten, auch Union muss wieder auswärts ran - und zwar in Regensburg.