Hannover 96 hat in letzter Sekunde die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga und damit einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf verspielt. Beim abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue kamen die Niedersachsen am Samstag nur zu einem 2:2 (1:1). Vor 9700 Zuschauern sorgte Dimitrij Nazarow in der vierten Minute der Nachspielzeit für den Endstand, nachdem die Gäste durch die Treffer von Waldemar Anton (3.) und Martin Harnik (59.) schon den 17. Saisonsieg sicher zu haben schienen.

In dem temporeichen Duell hatte zudem Pascal Köpke (35.) für Aue getroffen. Hannover bleibt damit Tabellen-Zweiter. Aber Verfolger 1. FC Union Berlin kann am Montag mit einem Erfolg gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart vorbeiziehen.

Aue verließ zumindest bis Sonntag den Abstiegsrelegationsplatz 16.