FC Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)

Auch gegen Fortuna Düsseldorf kamen die Sachsen am Freitagabend vor 7.050 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus. Durch das Remis blieb der Aufsteiger zum achten Mal in Folge sieglos.

Boss Leonhardt hält zum Trainer

Trainer Pavel Dotchev muss allerdings noch nicht um seinen Job bangen. "Der Trainer kann die Tore nicht schießen" , sagte Aues Präsident Helge Leonhardt. "Ich spüre, dass die Mannschaft lebt. Wir gehen die Mission Klassenerhalt gemeinsam an. Mit den Spielern, dem Trainer, dem Vorstand und unseren tollen Fans. Wir müssen zusammenhalten und gnadenlos hart arbeiten."

Es war lausig kalt in der Baustelle Erzgebirgsstadion, und mit dem vereisten Rasen hatten beide Mannschaften Probleme. Aue hätte bereits zur Pause trotz einer späten Düsseldorfer Chance durch Marcel Sobottka (45.) eine Führung verdient gehabt - Cebio Soukou schoss aber aus fünf Metern zweimal Fortuna-Verteidiger Lukas Schmitz an (36.).

Köpke trifft nur den Pfosten

Die Gastgeber hatten auch im zweiten Abschnitt mehr und vom Spiel und folglich die besseren Gelegenheiten. Pascal Köpke traf für die überlegenen Gastgeber den Pfosten, von dort prallte der Ball an den Rücken des Düsseldorfer Torhüters Michael Rensing und rollte parallel zur Torlinie (58.).

In der Nachspielzeit musste der nach 86 Tagen Verletzungspause zurückgekehrte Auer Torwart Martin Männel mit einer Parade den einen Punkt retten. Nach der Winterpuase geht es für die Erzgebirgler mit einer schweren Aufgabe weiter: Sie erwarten am 28. Januar den 1. FC Heidenheim. Die Fortuna tritt einen Tag zuvor gegen den SV Sandhausen an.