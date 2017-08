Vor 9.000 Zuschauern im Erzgebirgsstadion sorgte Rouwen Hennings (42.) mit seinem 50. Zweitligator für die Führung und leitete das misslungene Heimdebüt von Trainer Thomas Letsch beim FC Erzgebirge Aue ein.

Vor und nach der Pause - Fortunas Treffer fallen günstig

Für die Entscheidung sorgte Marcel Sobottka drei Minuten nach Wiederanpfiff. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen schob der Düsseldorfer die Kugel an Aues Torwart Martin Männel ins untere rechte Eck. Danach schaukelte die Fortuna den Sieg über die Zeit.

Nach dem abgebrochenen Spiel in Heidenheim, das nun an diesem Mittwoch nachgeholt wird, droht Aue als Tabellen-16. ein Fehlstart in die Saison.

Nach den Pokalspielen empfängt die Fortuna am 3. Spieltag den 1. FC Kaiserslautern. Erzgebirge Aue reist freitags (18.02.17) zu Eintracht Braunschweig.