Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann am Sonntag (28.01.2018) im Kellerduell beim FC Erzgebirge mit 3:1 (2:1) und sicherte sich den ersten Sieg seit drei Spielen. Durch den Erfolg zog Braunschweig auch in der Tabelle an den Sachsen vorbei und setzte sich vom Relegationsrang ab.

Suleiman Abdullahi (13. Minute/71.) und Domi Kumbela (35.) erzielten die Tore für die Niedersachsen, Pascal Köpke (12.) hatte Aue mit seinem ersten Tor seit dem 22. September in Führung gebracht.