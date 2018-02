Führung aus dem Nichts

Die Arminia begann furios und spielte die Berliner regelrecht an die Wand. Der Führungstreffer für den DSC schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Umso größer war das Entsetzen der Bielefelder Fans, als Union quasi aus dem Nichts der Führungstreffer gelang. Die erstmals unter Trainer André Hofschneider in einem 3-5-2-System spielenden Gäste nutzten ihre erste Torchance zur 1:0-Führung. Nach einem Fehler von Florian Dick überwand Skrzybski Arminias Schlussmann Stefan Ortega mit einem Heber und erzielte seinen achten Saisontreffer.

Der Bielefelder Offensivrausch war danach erst einmal gedämpft. Dazu kamen Probleme beim finalen Pass und beim Abschluss. Leandro Putaro (42.) brachte gar das Kunststück fertig, nach schöner Flanke von Florian Hartherz den Ball aus drei Metern über das Tor zu schaufeln.

Turbulenter Schluss

Im zweiten Abschnitt verstärkten die Ostwestfalen den Druck und kamen durch eine feine "Bogenlampe" von Kerschbaumer aus der Distanz zum Ausgleich. Beide Teams hatten weitere Möglichkeiten zum Sieg, nutzten sie aber nicht. Aufregung gab es in der Nachspielzeit, als Skrzybski nach Faustabwehr von Ortega nochmal traf. Doch Schiedsrichter Tobias Reichel hatte zwei Sekunden zuvor schon abgepfiffen.

"Ich glaube, solange der Ball in so einem heißen Raum ist, muss man weiterspielen lassen" , sagte Skrzybski enttäuscht. Arminias Trainer Jeff Saibene befand: "In der letzten Sekunde haben wir Glück, dass der Schiri abpfeift. Ich kann mit dem Punkt leben."