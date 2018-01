Für die Franken, die nun seit drei Spielen nicht mehr verloren haben, war es erst der dritte Auswärtspunkt der laufenden Saison. Während Fürth weiter im Tabellenkeller feststeckt, verteidigte Bielefeld mit dem Punktgewinn den neunten Platz. Glücklich dürften die Ostwestfalen damit aber nicht sein, schließlich war Bielefeld über die gesamten neunzig Minuten das spielbestimmende Team.

Bielefeld macht das Spiel

Vor 12.512 Zuschauern drängten die Gastgeber am Mittwoch (24.01.2018) von Beginn an auf die Führung, ohne sich zunächst große Torchancen zu erarbeiten. Das änderte sich nach einer guten halben Stunde: Erst setzte Tom Schütz den Ball mit einem schönen Distanzschuss knapp am rechten Pfosten vorbei (32. Minute), wenig später scheiterte Top-Torjäger Andreas Voglsammer (34.) aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Torwart Sascha Burchert. Und noch einmal zwei Minuten später tauchte wieder Voglsammer gefährlich im Strafraum auf, traf aber nur das Außennetz.