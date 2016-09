Nürnberg feiert in Bielefeld ersten Sieg

Das Team von Trainer Alois Schwartz setzte sich in Überzahl bei der Arminia mit 3:1 (0:1) durch und feierte den ersehnten ersten Saisonsieg. Der FCN verließ den letzten Tabellenplatz und reichte die Rote Laterne an die Arminia weiter, die auch nach sieben Spieltagen auf den ersten Dreier wartet. Der Druck auf Trainer Rüdiger Rehm nimmt damit zu.

Schuppan muss runter, Burgstaller mit Doppelpack

Sebastian Schuppan, der in der 57. Spielminute mit Gelb-Rot vom Rasen musste, brachte die Arminia kurz vor dem Halbzeitpfiff per Kopf in Führung (42.). FCN-Stürmer Burgstaller war nur zwei Minuten zuvor mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Bielefelds Torhüter Wolfgang Hesl gescheitert. Nach dem Wechsel traf Burgstaller dann jedoch doppelt (52., 81.). Tim Matavz (84.) sorgte für die Entscheidung.

"Wir arbeiten gut und akribisch und haben uns endlich mal belohnt" , sagte Nürnbergs Coach Schwartz zufrieden: "Langsam kommen die Automatismen." Großer Frust dagegen bei Arminia-Kapitän Fabian Klos: "Mir fehlen die Worte, gerade was das Zweikampfverhalten in der Defensive angeht."

Nürnberg von Beginn an besser

Der FCN nahm die Zügel von Beginn an in die Hand und dominierte das Geschehen in der Arena vor 16.671 Zuschauern. Das zuletzt arg gescholtene Team kombinierte gefällig bis zum Strafraum, agierte im letzte Drittel aber nicht zielstrebig genug. In Überzahl wollten die Franken ihren ersten Sieg in einer hitzigen Partie erzwingen. Bielefelds Kapitän Fabian Klos und Hesl gehörten zu den besten Akteuren ihres Teams, beim FCN spielten Kevin Möhwald und Burgstaller auffällig.