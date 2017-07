Die Oberpfälzer unterlagen trotz einer guten Leistung beim Pflichtspieldebüt ihres neuen Trainers Achim Beierlorzer 1:2 (1:1) bei Arminia Bielefeld. Beierlorzer hatte beim Jahn Ende Juni Aufstiegstrainer Heiko Herrlich abgelöst, der von Bundesligist Bayer Leverkusen abgeworben worden war.

Siegtreffer in Unterzahl

Jann George hatte Regensburg in der 23. Minute in Führung geschossen, Keanu Staude gelang in der 39. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. Bielefeld spielte nach der Roten Karte gegen Nils Teixeira (84.) wegen groben Foulspiels in Unterzahl, durfte nach dem Treffer von Andraz Sporar (90.) aber doch noch den Sieg bejubeln.

Jahn mit mutigem Auftritt

Vor über 17.000 Zuschauern traten die Regensburger von Beginn an mutig auf, wenngleich die Hausherren zunächst mehr vom Spiel hatten. Nach einem feinen Pass von Kapitän Marco Grüttner gelang dann George die Führung für die Bayern. Staude markierte noch vor der Pause den hochverdienten Ausgleich für die Ostwestfalen, den Arminia-Spielführer Julian Börner eingeleitet hatte. Grüttner hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch eine große Gelegenheit für die Gäste.

Nach der Pause verflachte die Begegnung, Regenburg blieb bei Kontern aber stets gefährlich. Bielefeld hatte in der 70. Minute allerdings Pech, als Fabian Klos nur den Außenpfosten traf. Kurz darauf scheiterte Grüttner für Regensburg ebenfalls am Aluminium, ehe Sporar ein Missverständnis in der Jahn-Abwehr gnadenlos ausnutzte.

Bielefeld in Fürth, Regensburg im Derby